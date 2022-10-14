شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تشارك فى حفل تخرج الدفعة رقم 109 لكلية رمسيس للبنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اليوم الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، احتفالية تخرج الدفعة رقم 109 من طالبات كلية رمسيس للبنات أحد مدارس الأمانة العامة لمدارس سنودس النيل الإنجيلي التابعة للطائفة الإنجيلية بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور كلاً منمحمود مسلم، عضو بمجلس الشيوخ، والمستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، و الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلي التعليمية، والأستاذ محمد الشابوري، وكيل إدارة الويلى التعليمية، الأستاذ خالد أبو العلا، مدير التعليم الخاص بالويلي.

ومن قيادات سنودس النيل الإنجيلي، القس رفعت فتحي، أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والقس باسم بشرى، الأمين العام والممثل القانوني لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، بجانب عدد من القيادات والشخصيات العامة والإعلاميين، وأولياء الأمور، وأعضاء مجلس الآباء والامناء.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، ثم كلمات الترحيب بالحضور، ووجهت الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي خلال كلمتها الشكر لجميع الطالبات على مجهوداتهن وعروضهن المتميزة، كما عبرت عن اعتزازها وفخرها بإنها إحدى خريجات كلية رمسيس للبنات، مشيدة بمجهودات أعضاء مجلس إدارة المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وإدارة الكلية لإهتمامهم بتربية النشء وغرس القيم المجتمعية وتأهيلهم دراسيًا.

وقدمت نصائح للخريجات تتلخص فى 3 نقاط، ابحثن عن شغفكن وطوروه، ابعدن عن من يملكون الطاقات السلبية، والإيمان بأن حلمكن قابل للتحقيق. كما عبرت أيضًا عن فخرها بالقيادة السياسة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يؤمن بالشباب وقدراتهم بوجه عام، وبالمرأة وعقلها بشكل خاص، فجعلها تحتل أعلى المناصب بالدولة.

وأكد المستشار أمير رمزي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، بأن هذا اليوم بمثابة أول خطوة في طريق النجاح، وتذكر دائمًا أن الله له تخطيط رائع لحياتك، مشيرًا إلى المواهب التي منحها الله للإنسان مجانًا، فعليك أن تستخدمها ليكون لك النجاح، والبصمة المميزة، وعظيم الأثر في المجتمع.

وشارك القس رفعت فتحى، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، الحضور بأن علينا أن نحيا الثبات والاستقرار في مجتمع متغير ونظام عالمي متغير، الثبات في القيم من المحبة والتسامح والاخلاق، الثبات الذي يجب ان يصطحب المسئولية والدراسة وتطوير الشخصية، مصليًا أن يمنح الله النجاح للجميع.

وشارك الدكتور القس اسطفانوس زكي، أمين عام الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية، بإهتمام الكنيسة المشيخية منذ بدء خدمتها بمصرنا الحبيبة في منتصف القرن التاسع عشر على تقديم خدمة تعليمية راقية، وبناء شخصية متكاملة فكريًا وعلميًا وتربويًا، وكلية رمسيس للبنات قدمت للمجتمع خريجات شغلن مناصب سياسية ومجتمعية. كما قدم بعض النصائح للخريجات منها، قبول الذات، كونى مُحِبة لله، ومُحِبة للقريب، والاجتهاد.

وجاءت كلمة القس باسم بشرى، الممثل القانوني والأمين العام لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، للخريجات بعنوان "حارب لتحقق احلامك" مشيرًا إلى ستة نصائح لتحقيق الحلم؛ "أن تدرك من انت و ماذا تريد، طور مهاراتك ومواهبك، لا تعير إهتمامًا للنقد الهدام، واصل التقدم، كن ثابتًا ملتزمًا، لا تيأس ابداً". مؤكدًا على أن النجاح ليس شيئًا سحريًا يحدث بين ليلةً وضحاها، بل يحتاج سنوات من العمل الجاد والثبات والتصميم، فإذا واصلتم جهودكم، تستطيعون أن تحرزوا تقدم في حياتكم.

وعبرت الدكتورة وفاء رضا، مديرة إدارة الويلى التعليمية، عن فخرها بجودة التعليم داخل كلية رمسيس للبنات، وأن هذا الجيل هو الأمل، وبلدنا الحبيبة تنتظر منهم النهوض، والعمل، والتنمية.

ووجهت الأستاذة ماري ألفي، مديرة كلية رمسيس للبنات، كلمات الشكر والترحيب بكل الحضور، موجهة رسالتها للخريجات دفعة 109، بأن يعملن باجتهاد لأن المستقبل ملئ بالصعوبات، فالعالم ليس مثل كلية رمسيس، ولكن لا تحبطي وتأكدي إنه سيكون لكي نكهتك الخاصة في المجتمع، وتذكري دائماً ان إرادة الله صالحة لكِ، فلديكِ حياة رائعة وتستحقي الاستمتاع بها.

ثم استُكمِلت فقرات الحفل الغنائية والموسيقية والأفلام التسجيلية، وفي الختام تكريم الخريجات.