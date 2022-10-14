اختارت الرحيل هربًا من الاكتئاب.. المشهد الأخير لتونسية داخل شقة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات العثور على جثة ربة منزل مشنوقة داخل مسكنها بالهرم، غرب المحافظة.

تلقى اللواء أشرف عثمان مدير قطاع الغرب إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة تتدلى من حبل معلق بسقف غرفة النوم دائرة قسم الهرم.

معاينة العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم، بينت أن الجثة لسيدة تحمل الجنسية التونسية في الأربعينات من العمر، ترتدي ملاسها كاملة.

تحريات المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الهرم، والرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، بينت أن المتوفاة كانت تعاني من أزمة نفسية، وتتناول أقراص لعلاج الاكتئاب، وأنه استغلت مغادرة زوجها للمنزل وتخلصت من حياتها شنقًا هربا من معاناتها النفسية.

جرى إيداع الجثة مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.