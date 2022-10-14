موجة تقلبات جوية: 60% أمطار رعدية في محافظتين غدا السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط الأمطار ليلا، تصل إلى أمطار رعدية أحيانا بنسب حدوث 40% على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجة البحري وتحديدا محافظتي الشرقية والمنوفية بنسب حدوث تصل لـ60%.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري يتوقع أن يشهدا أمطارا متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، دمياط، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية والغربية بنسبة حدوث 80%، فضلا عن وجود نشاط الرياح المحملة بالرمال والأتربة غربا.

كما توقعت الهيئة أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وأما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

يعد غدا السبت، أول أيام الانقلاب الخريف، حيث تتعرض البلاد لموجة من تقلب الطقس وعدم الاستقرار الجوي.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:

العظمى الصغرى

القاهرة 30 22

بنها 28 21

دمنهور 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 29 22

الإسماعيلية 29 19

السويس 28 20

الزقازيق 28 21

طنطا 27 22

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 27 21

مطروح 27 22

السلوم 28 21