تفقده السيسي اليوم.. 4 معلومات عن الكوبري الداعم لمحور ياسر رزق بالمقطم (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور في جنوب القاهرة.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم ومنطقة الهضبة الوسطى، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم، والتي ستساعد على ربطها بمختلف أحياء القاهرة لتتيح سهولة انتقال المواطنين، بما فى ذلك محور ياسر رزق الذي سيربط كورنيش النيل ومنطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم ومحور الحضارات بهضبة المطقم، مما يسهل الحركة علي قاطني جنوب ووسط القاهرة في مناطق المعادي وحلوان والمقطم للوصول إلى كورنيش النيل دون اللجوء إلي الطريق الدائري وطريق الأوتوستراد.

وتفقد الرئيس أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي والمحاور المحيطة به، والذي يربط بين جنوب القاهرة بمنطقة المعادي، مروراً بالطريق الدائري ومحور الشهيد، ووصولاً لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة، بما يساعد على تخفيف الأعباء المرورية عن الطريق الدائري.

وتفقد الرئيس السيسي، الكوبري الداعم لمحور ياسر رزق في منطقة المقطم، في التقرير التالي أهم 4 معلومات عن الكوبري كالتالي:

1- كوبري ارتفاعه 45 متر، وطوله 700 متر

2- يربط محور اللواء صلاح الشاذلي بمحور ياسر رزق

3- يتكون من 5 حارات مرورية في كل اتجاه

4- يخفف الضغط على الطريق الدائري والأوتوستراد