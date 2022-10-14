​الزراعة: طرح 30 ألف طبق بيض قريبا بسعر أقل من السوق بـ3 جنيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقر سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الجمعة، عند 75 جنيها، ووصل السعر للمستهلك 80 جنيها في بعض المناطق، أما سعر طبق البيض البلدي، زصل سعره في المزرعة إلى 79 جنيها ويباع بسعر 83 جنيها للمستهلك في بعض المناطق.

وقال مصدر في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لـ"الخليج 365"، إنه يوجد تنسيق كامل بين عدة جهات حكومية لتوفير 30 ألف طبق بيض في منافذ الوزارة، ضمن خطة لتوفير البيض والحد من ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم طبق البيض بسعر يقل بـ3 جنيهات عن الأسواق.

وأضاف المصدر، أنه لا توجد أزمة في الإنتاجية، كما أن حجم المزارع المتوقفة محدود للغاية، كما أنه ليس هناك أي تقصير من جهة الوزارة أو الحكومة، لافتا إلى أن الأسعار توقفت عن الارتفاع ومستقرة منذ يومين.

وفي السياق أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، تستمر في طرح كميات من بيض المائدة، بأسعار مخفضة للكرتونة من خلال سيارات متنقلة للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأضاف القرش لمصراوي، أنه تم توفير كميات من كراتين بيض المائدة الأبيض والأحمر، من خلال مزارعها المختلفة، ومشروعاتها الإنتاجية، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة، فضلا عن منفذها الدائم في مقر الهيئة بالدقي.

وأشار إلى أن الهيئة تتكفل تكاليف النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج دون مغالاة، أو التأثير على تكلفة المنتج، في إطار عرض أسعار متوازنة تراعي مصالح كل الأطراف.