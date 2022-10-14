ننشر أول تأشيرة تصدر من منصة نسك لمعتمر مصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن حسين محمد حجازي، رئيس مجموعة شركات حجازي للعمرة والفنادق السعودية، وإحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك للحج والعمرة، إصدار أول تأشيرة عمرة من المنصة لمواطن مصري، وذلك ضمن العروض والباقات الخاصة المطروحة للمصريين.

جاء ذلك عقب يوم واحد من إطلاق المنصة عروض خاصة وباقات وبرامج اقتصادية متنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة،

وفتحت المملكة العربية السعودية، باب التقديم للحصول على تأشيرة العمرة بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر وغيرها من دول العالم.

وقال حجازي لـ"الخليج 365"، إن الباقة ذات مستوى اقتصادي وتشمل (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في فنادق 4 نجوم لمدة 5 ليال بمكة المكرمة فقط- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار، وذلك بسعر 4400 جنيه مصري، غير شامل الضريبة، التي تمثل حوالي 15%.

وتابع: يحق لأي مواطن مصري الاستفادة من البرنامج ولا يشترط أن يكون من دول التعاون والخليج أو يحمل تأشيرة شنجن أو من دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الباقة المقدمة على منصة نسك، تشمل السكن في فندق نسمات الخير محبس الجن والذي يبعد عن الحرم 1500 متر مواصلات من وإلى الحرم 24 ساعة، منوها بأن العرض المقدم لا يشمل تذاكر الطيران أو الوجبات.

وحول مخالفة المعتمر العودة بعد انتهاء مدة العمرة، أكد حجازي، أن هناك غرامة مالية تقدر بـ 25 ألف ريال، والبعد عن المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ضبطه من الجهات السعودية المختصة.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أعلن ترحيب المملكة باستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة من مصر.

وحصل الخليج 365 على التأشيرة وذلك على النحو التالي:​