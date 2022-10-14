حسيت بتقبل رهيب".. الإعلامية دعاء فاروق تكشف تفاصيل ارتداءها الحجاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

كشفت الإعلامية دعاء فاروق، أنَّها قررت ارتداء الحجاب برغبتها دون إجبار من أحد، وحكت عن موقف تعرضت له بعد ارتدائه: "أول ما اتحجبت، الشيخ صالح كامل -رئيس ومالك قنوات art- قالي متروحيش قناة اقرأ، واشتغلي برامج عادية، هما المحجبات مبيروحوش سينما ومبيحضروش حفلات؟".

وأضافت في تصريحات إعلامية: "كان عنده نظرة بعيدة، لأنه كان ممنوع المحجبات يطلعوا في التلفزيون قبل الثورة، وقالي اطلعي وقدمي برامج فنية، وأوَّل ما بدأت كانت ببرامج منوعات واستضفت كمية فنانين كتير وأنا لابسة الحجاب".

وتابعت: "أوَّل ما طلعت كان معايا الفنان محمود الجندي وكنت مستضيفاه ولابس جلباب أبيض وأنا لابسة الحجاب ودخل اتصال من مصري عايش في أمريكا وعلق إحنا بنتقدم ولا بنتأخر هو إيه اللي أنتم لابسينه ده وكنا على الهوا ورديت عليه بعصبية".

واستطردت: "بعدها حسيت بتقبل رهيب بشكلي بالحجاب على الشاشة".

​