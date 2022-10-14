رئيس "حماية البحيرات والثروة السمكية" ضمن أفضل 2% من علماء العالم طبقا لتصنيف ستانفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت جامعة ستانفورد الأمريكية، اختيار قائمة تضم 2% من أفضل العلماء الأكثر تميزا وتأثيرا على مستوى العالم (من بين 180 آلف عالم في 149 دولة (Stanford University “World's Top 2% Scientists)، وكان على رأس القائمة الأستاذ الدكتور

صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وأستاذ بقسم الباثولوجي بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، للعام الثالث على التوالي.

يُذكر أن قائمة الأكثر 2% من العلماء المؤثرين على مستوى العالم هو تصنيف يصدر سنويا طبقا لدراسة يجريها علماء من جامعة ستانفورد العريقة، وعُرف في الوسط الأكاديمي باسم "تصنيف ستانفورد" والتقرير فيها مبني على عدة عوامل أهمها قوة النشر العلمي الدولي، وعدد الاستشهادات العلمية بالأبحاث، ومؤشر "هيرش" والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية في المجلات العلمية الدولية المرموقة.