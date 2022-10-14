تأكيدا لـ"الخليج 365".. أحمد بهي قائما بأعمال رئيس هيئة الكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، قرارا بتولي الدكتور أحمد بهي الدين، أعمال رئيس هيئة الكتاب، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية للدكتور هيثم الحاج على، الذي توجهت له بالشكر على الفترة التي قضاها لمدة سنوات نائبا ثم رئيسا لهيئة الكتاب؛ وفق بيان صحفي صادر عن الوزارة.

ونشر موقع "الخليج 365" مساء اليوم نبأ تغيير الدكتور هيثم الحاج علي، الذي رشحته بورصة التوقعات لتولي أمانة المجلس الأعلى للثقافة، إلا أن هذا القرار لم يصدر حتى الآن، وبالتالي فقد عاد إلى أروقة الجامعة يمارس عمله أستاذا للنقد.

الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد بهي الدين، عمل أستاذا مساعدا بقسم اللغة العربية كلية الآداب جامعة حلوان، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية فرع الفنون، له العديد من المؤلفات ما بين كتب ومقالات وعلمية في دوريات علمية محلية وإقليمية منها السيرة الهلالية رواية في دلتا مصر، الغناء الديني في الاحتفالات التقليدية المصرية، عضو اللجان العلمية بعدد من المؤتمرات الدولية والمحلية والدوريات العلمية، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي في المجلس الأعلى للثقافة، له مشاركات علمية في العديد من المؤتمرات الإقليمية والدولية وبخاصة المعنية بالأدب الشعبي والدراسات الأدبية.

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