الإسكان: مهندس مصري صمم ونفذ وأشرف على تشييد البرج الآيقوني في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن من تصميم وتنفيذ والإشراف على مشروع البرج الإيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم على آيادي مهندس مصري.

وأضاف خطاب خلال حواره ببرنامج "هنا الجمهورية الجديدة"، عبر فضائية النهار، أن المهندس المصري هو من قام بوضع شكل وتنفيذ لأطول برج في أفريقيا بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع الجانب الصيني، مؤكدًا أن البرج الأيقوني سيكون بمثابة علامة تضاف لسجل المهندس المصري، ونقطة فارقة في تاريخ العمران داخل مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن السوق العقاري جاذب جدا للاستثمار، وأصبح من أهم فرص الاستثمار في مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن العاصمة الإدارية الجديدة استطاعت محاربة البطالة، وفتح العديد من فرص العمل للشباب والعمال والمهندسين والعمال، مشيرًا إلى أن العمال العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة مدربين على أعلي مستوى وكفاءة.

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