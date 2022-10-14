التقت المستثمرين المصريين بالخارج.. نشاط مكثف لوزيرة الهجرة خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تقريرًا سلطت من خلاله الضوء على النشاط الأسبوعي للسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر الجاري.

وتضمَّن التقرير عدة أمور تمثلت في:

1) استجابة لطلب المصريين بالخارج، مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم، والسفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تشيد بتعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتحقيق مطلب مهم لأبنائنا في الخارج.

2) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي ٤٠ من كبار المستثمرين المصريين بالخارج لبحث رؤيتهم لآليات إنشاء وتأسيس شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وعرض لأبرز الفرص الاستثمارية في مصر ومقترحاتهم للمشاركة في مختلف المجالات، وذلك تنفيذا لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

3) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي عددا من أبناء الجالية المصرية بجنوب إفريقيا وكينيا وليسوتو؛ بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وذلك ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لعرض لأبرز المحفزات للمصريين بالخارج، في إطار استدامة التواصل معهم.

4) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تواصلت لحل مشكلة تعطل سفينة 3 من البحارة المصريين في قبرص، والتنسيق مع وزارة الخارجية، حتى تم الحل وتسوية مشكلتهم، وصيانة السفينة تمهيدًا لعودتهم سالمين.

5) وزارتا الهجرة والتعليم العالي تعلنان نتائج اختبارات تحديد المستوى للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا والمتقدمين للاختبارات للمرة الثالثة، واستعداد لاستقبال أبنائنا في عدد من الجامعات الأهلية والخاصة.

6) وزارتا الهجرة والإسكان تعلنان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتدريب 675 شابا من 4 محافظات بمراكز تدريب "المركزي للتعمير" و"القابضة للمياه والصرف"، وفتح المرحلة الثانية للتدريب خلال أيام.

7) وزارة الهجرة تعلن إدراج مجموعة جديدة -مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة- في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامج THAMM. ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة رسالة إلى مجموعة الشباب الذين تم اختيارهم قائلة: "لابد أن تتأهلوا لكيفية التعامل والاندماج في المجتمع الألماني، كما أنكم تمثلون مصر وكل ما ستقدمونه من عمل وحرفية والتزام يعكس صورة وطنكم في وسط المجتمع الذي ستقيمون فيه".

8) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل السفير الأسترالي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في المركز المصري الألماني، مقترحة بتصميم نموذج مشابه يتعاون فيه الجانبين المصري والأسترالي.

9) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تلتقي السفير محمود عفيفي سفير مصر الجديد بجمهورية التشيك؛ لتعزيز التعاون المشترك لصالح الجالية المصرية، والترويج لفرص الاستثمار الصناعي والسياحي في مصر.

10) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تستقبل النائبة شيماء حلاوة والنائب عزت القاضي عضوي مجلس النواب عن المصريين بالخارج، وذلك في ضوء التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، من أجل استعراض الطلبات والمقترحات التي من شأنها خدمة وتلبية احتياجات المصريين بالخارج، شهد اللقاء عرضًا لكافة المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لخدمة المصريين في الخارج، وبحث كافة خطوات إنشاء شركة استثمارية للمصريين بالخارج.

11) السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة إسراء نوار، لبدء إذاعة برنامج من تقديمها بعنوان "صالون سي سات مع إسراء نوار" بقناة CSAT بالولايات المتحدة الأمريكية وبرعاية وزارة الهجرة، حيث يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج والحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري. يذكر أن الدكتورة إسراء نوار تعمل مدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض والبرامج بمكتبة جامعة تشابمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا وهي إحدى المشاركات في مؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" الذي نظمته وزارة الهجرة.