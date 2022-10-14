شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ بـ"القومى للبحوث": عدم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية يؤدى لمشاكل بيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيناس أبوطالب أستاذ الدراسات البيئية بالمركز القومي للبحوث، إنه مع التطور التكنولوجى وتطور الثورة الصناعية أصبح معدل استهلاك المنتجات الإلكترونية سريع جدا، مما يؤدى لوجود كمية من المخلفات والأجهزة غير المستخدمة وغير المستفاد منها.

وأكدت إيناس أبوطالب خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن معظم المواد الإلكترونية تستخدم لعدة مرات ثم تفقد صلاحيتها وتصبح من المخلفات، موضحة أن الدولة أصدرت قانون يحتم على المنتج مسئولية مجتمعية بتتبع منتجه وإدارته والتخلص منه بصورة آمنة.

وذكرت أن عدم التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية يؤدى إلى مشاكل بيئية كبيرة، موضحة أنه يوجد تطبيق بين وزارة الاتصالات والبيئة نسجل عليه ونعيد التليفون أو التليفزيون ونحصل من ذلك على مقابل مادى مما يعطى حافز للمواطن بأن يعيد الأجهزة المستخدمة مرة أخرى لنستفيد منه مرة أخرى.