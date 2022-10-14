شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: خطتنا تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع اليوم الجمعة، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع مديرو العموم وأمناء الكليات، وذلك لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل، داعيًا إياهم لمواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة، ووجه رئيس الجامعة تحية إلى مديرى العموم والامناء بالكليات، مؤكداً لهم أنهم عامل رئيس من عوامل نهضة ورفعة الجامعة، داعيًا إياهم لمواصلة الجهد من أجل العودة بالجامعة لسابق عهدها.

وقال رئيس الجامعة للحضور إن خطتنا بالجامعة خلال الفترة الحالية ترتكز على محاولة الاكتفاء باحتياجاتنا وتوفير كل ما نحتاجه من منتجات، حيث كان فيما سبق جميع الأنشطة تدار فى الجامعة، ونعمل الآن معكم من أجل الاستمرار والنهوض بالجامعة.

وأضاف رئيس الجامعة لمديري العموم وأمناء الكليات، أنهم المسئولين الإداريين، ويجب أن يسعي كل مسئول لتوفير احتياجاته من أثاث وتغذية ومطبوعات من خلال الوحدات الإنتاجية، بدون هالك وحسن استغلال موارد الجامعة للحفاظ على أصولها ومقدراتها، من أجل عودة جامعة حلوان "منتجة" تحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها والمجتمع المحيط، من خلال الاستعانة بالخبرات ومن بلغوا سن المعاش من أجل دعم الوحدات الإنتاجية بالجامعة التي لديها الكثير من الإمكانيات غير المستغلة، ويمكن التطور بالأداء الدائم والمتميز.

وخلال الاجتماع أوصى رئيس الجامعة مرة أخرى بطلاب التكافل وذوى الاحتياجات الخاصة والدمج وحسن معاملتهم وتيسير أعمالهم وكافة متطلباتهم بجميع الكليات، وقد أوصى بعقد اجتماع شهرى لقطاعات الجامعة، وتشغيل الوحدات الإنتاجية وعمل اللازم نحو تفعيل ذلك، من أجل عودة الجامعة لسابق عهدها.

وكذلك أكد رئيس الجامعة على أنه سيتم مكافأة ودعم كل من يبذل جهدًا من أجل رفعة الجامعة وسيعاد اعاده وضع نظام لتوزيع المكافآت على مستوى الجامعة بما يحقق العدل والرضا والوظيفى وسيتم رفع مكافات الموديلات.

وفي سياق متصل، عقد رئيس جامعة حلوان اجتماع مع مسئولي الإدارة الهندسيه ومركز الصيانه بالجامعه وتناول الاجتماع مناقشة آليات إنشاء شركه للصيانه لكى يستمر العاملين للعمل بها حتى بعد بلوغ سن المعاش من أجل تقديم خدمات للجامعة ثم المجتمع الخارجي، من أجل استغلال خبرات أبناء الجامعة مع موافاتهم بحقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وكذلك أكد رئيس الجامعة على أنه سيتم دعم الإدارة الهندسية بالجامعة بكافة الإمكانيات والمتطلبات وسيتم تجهيز مكان مخصص لائقًا بهم من أجل تحسين ورفعة الآداء وتنفيذ الأعمال المطلوبة لرفعة شأن الجامعة.