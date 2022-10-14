شكرا لقرائتكم خبر عن حالة عدم استقرار الطقس.. الأرصاد للمواطنين: تجنبوا ملامسة أعمدة الإنارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، لمواجهة حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد غدا السبت، حيث تتعرض البلاد لأمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية على عدة مناطق .

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية اتباع ما يلى :

- القيادة بهدوء اثناء الأمطار تجنبا لانزلاق السيارة

- التأكد من سلامة مساحات السيارة قبل السفر

- تجنب الأماكن التي بها تجمعات لمياه الأمطار.

- تجنب ملامسة أعمدة الإنارة تجنبا للصواعق الكهربية.

- عدم استخدام التليفون المحمول في تصوير الصواعق أو أية أجهزة كهربائية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا ، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية ، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.