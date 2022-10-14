رئيس مجلس النواب يرحب بمشاركة صربيا في مؤتمر المناخ (COP27)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن مصر تبذل جهودا كبيرة لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 27" الذي سيعقد في شرم الشيخ الشهر المقبل، مبدياً الترحيب بالمشاركة الصربية رفيعة المستوى المرتقبة في تلك القمة.

جاء ذلك خلال لقاء المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.

وأعرب رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر للمواقف الصربية الإيجابية والداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية، وعمق العلاقة التاريخية بين القاهرة وبلجراد، لاسيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

ومن جانبه، أكد فلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية على عميق تقديره لهذا اللقاء والذي يأتي في ظل علاقات وثيقة وتاريخية تجمع البلدين الصديقين، خاصة على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيراً في هذا الصدد إلى الزيارة الأخيرة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد، كما أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين للبناء عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة صربيا وعقد مباحثات برلمانية مصرية صربية موسعة والقاء كلمة في البرلمان الصربي، تعبيراً عن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.