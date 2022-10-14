الداخلية: استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر بالمجان لذوي الإعاقة البصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية الموافقة على استخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، اعتباراً من يوم 15 أكتوبر الجاري ولمدة أسبوع على مستوى الجمهورية؛ وذلك في إطار مشاركتها في الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.

ونظمت وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، زيارة لست مدارس للأطفال ذوي الإعاقة البصرية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة؛ لمشاركتهم الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء، والموافق 15 أكتوبر من كل عام.

وأهدت وزارة الداخلية - على هامش الاحتفال بتلك المناسبة - الأطفال 603 عصوات بيضاوات، كما تم إهداء إدارة كل مدرسة نسخة من دليل الخدمات الشرطية للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بطريقة "برايل".

وتم تنظيم احتفالية لـ100 طفل من طلبة مدارس الأطفال ذوي الإعاقة البصرية "رفقة مشرفيهم"، وذلك بمقر نادي ضباط أمن القاهرة بالمنيل؛ حيث تم استقبال الأطفال والاحتفال بصحبتهم، وتنظيم رحلة نيلية لهم وإهدائهم (العصا البيضاء).

كما قام قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، باستقبال وفود من مُمثلي (المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة - المركز النموذجي للمكفوفين - جمعية المكفوفين المصرية)؛ حيث تم استعراض الجهود والخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة عبر قطاعاتها المختلفة وتسهيل كافة الإجراءات لهم.

وتم - في نهاية اللقاء - توزيع عدد من العصوات البيضاوات على الحاضرين، وتسليم ممثلي الجهات المشاركة عدد آخر، لتوزيعهم على أعضاء تلك الجهات من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.

ولاقت تلك المبادرات الإنسانية مردوداً إيجابياً لدى الأطفال والكيانات المشاركة، وشعورهم بمدى حرص وزارة الداخلية على دعم ومساندة الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الخدمات الشرطية لهم بالمجان خلال الفترة المشار إليها؛ حيث أثنوا على حرص وزارة الداخلية على المشاركة المجتمعية في العديد من المناسبات المختلفة ومراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.