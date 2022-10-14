بينها قضايا تهريب بضائع ونقد أجنبي .. جهود أمن المنافذ في 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأثمرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 7 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية و44 قضية، وفي مجال الأمن العام وقضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد وقضية واحدة في مجال مكافحة تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة.

كما أسفرت الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا وضبط 1724 مخالفة مرورية.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.