أبرزها السرعة الزائدة.. ضبط 66 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 66021 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، 18329 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 519 مخالفة السير بدون تراخيص، 2 دراجة نارية مخالفة، 11 مخالفة موقف عشوائي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.