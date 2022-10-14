قتيل ومصاب في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بحدائق القبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات تداول خبر، متضمناً قيام شخصين بالتعدي على آخر وقتله لوجود خلافات مالية بينهم.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجاري تبلغ لقسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (شقيقين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة ) أحدهما توفى متأثراً بإصابته بجرح طعني بالجسم والآخر مصاب بجروح قطعية بالجسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول المجني عليهما و طرف ثان (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بذات الناحية) لوجود خلافات مالية بينهم ، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب بأسلحة بيضاء نتج عنها وفاة شخص وإصابة الآخر.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن تحديد مكان اختبائهما لدى أحد أقاربهما بمحافظة الجيزة، وباستهدافهما تم ضبطهما وبحوزتهما (السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.