ضبط 4 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه بأسيوط ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 4 عناصر إجرامية مسلحة، بحوزتهم مواد مخدرة بنحو مليوني جنيه، قبل ترويجها بمحافظتي أسيوط ودمياط.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد تابعت نشاط عدد من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق محافظتي أسيوط ودمياط.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، والأمن العام، والأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديريتي أمن أسيوط، ودمياط، تم استهداف أحد العناصر الإجرامية، سبق اتهامه في 9 قضايا آخرها قضية "قتل"، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي "سلاح - مخدرات"، حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط، ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن إصابته بطلقات نارية، وتم نقله إلى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وعُثر بحوزة المتهم المذكور على 2 كيلوجرام من مخدر الآيس "الشابو"، وبندقية آلية، وخزينتين، وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين وميزان حساس.

كما تم ضبط 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية؛ وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة جمصة بدمياط، وبحوزتهم كيلو جرام لمخدر الهيروين، وبندقية خرطوش، و4 طلقات خرطوش، ومبلغ مالي، وقطعتا سلاح أبيض و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بنحو مليونين و100 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.