شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سحب رعدية وأمطار غدا على مناطق بشمال البلاد والقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر غدا بمنخفض جوي سطحي متمركز على البحر المتوسط، يصاحب ذلك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة درجة الرطوبة .

وتابعت هيئة الأرصاد : تكون السحب الرعدية وسقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد ، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد أمطار متوسطة مساء تكون رعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ودمياط والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ، ونشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة غربا ، وفرص أمطار خفيفة ليلا قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الشرقية والمنوفية ، وفرص أمطار ليلا تكون خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت : القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة.