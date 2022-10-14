شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية: احذروا ثقاقة الاستهلاك.. ومحبة الله لا تعوض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى المؤتمر السابع للجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر، تحت شعار الكنيسة وقضايا معاصرة والذى عُقد فى أكتوبر الجارى ببيت اجابية بمنطقة وادى النطرون بالبحيرة.

وذكرت الكنيسة فى بيان لها اليوم أن رئيس الأساقفة ألقى كلمته عن الكنيسة وثقافة الاستهلاك قائلا: أن الاستهلاك شعور وقتى وقائم على مستوى المشاعر وعندما نعجز عن فهم هويتنا من خلال الله نلجأ لثقافة الاستهلاك حتى نشعر بوجودنا وهويتنا، أن حاولنا أن نعوض محبة الله بالأمور المادية نصبح مدمنين وتصبح ثقافة الاستهلاك بديلًا عن الله".

واستكمل رئيس الأساقفة: تعلمنا الكنيسة عن الهوية الحقيقية للإنسان وقيمته حيث خلقنا الله بمحبته ولمحبته وإنما ثقافة الاستهلاك تجعلنا نشعر بالحرمان الاستهلاكى بغض النظر عن الواقع الحقيقى فى حياتنا أن كنا فى احتياج أم لا فتعطينا هوية مزيفة عن أنفسنا.



كلمة المطران سامى فوزى



لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر