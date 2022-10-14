شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لـ"المهن الطبية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور حسين خيرى رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، واكتمال النصاب القانونى لها.

فيما أكد الدكتور عمرو الجمهورى، الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، عن خالص سعادته بالاهتمام والحشد لعمل جمعية عمومية وإبداء الرأى بوضع بعض البنود الخاصة بعمل دراسة إكتوارية لزيادة المعاش وتطوير النظرة فيما يخص النواحي المالية والإدارية الخاصة بالاتحاد، قائلا: إن ذلك و إن دل فانما يدل على الحرص على الصالح العام الذى نبغاه جميعا و نتمني من الله ان يعيننا جميعا علي ذلك، مطالبا الأعضاء بالحرص على النقاش فى جو يسوده الود و الاحترام والمناقشة البناءة بصوت العقل لنصل جميعا إلى طرح جميع البنود وفهمها و التصويت علي ما فيه الخير للصالح العام، حيث أن الاختلاف حق أصيل طالما لم يشوبه تجاوز أو يعتليه أي اجندات بخلاف صالح اتحاد المهن .

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية،: تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التى قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضا: التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أى مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، فضلا عن إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.