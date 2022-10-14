بأسماء مرضى وهميين.. مسؤول بمركز طبي يستولي على أموال الغسيل الكلوي بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على مسؤول بمركز طبي استولى على أموال الغسيل الكلوي في سوهاج.

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن استغلال مسؤول بأحد المراكز الطبية بمحافظة سوهاج، طبيعة عمله وقيامه بالتلاعب ف إثبات مطالبات مالية للجهات المعنية بسوهاج عن جلسات غسيل كلوي وهمية تمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية -دون وجه حق-.

وتعاقد المذكور، مع تلك الجهة المعنية لتحويل حالات الغسيل الكلوي للمرضى إلى المركز على أن يتم تحصيل مستحقات المركز بصفة شهرية بموجب مطالبات مالية تتضمن عدد جلسات الغسيل الكلوي، إلا أنه قام باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفي المشار إليه، وأثبت مطالبات مالية للجهة المعنية بسوهاج، بزيادة مقدارها 2377 جلسة غسيل كلوي بأسماء مرضى وهميين –على خلاف الحقيقة– وتمكن بموجبها من صرف مبالغ مالية - دون وجه حق- الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.