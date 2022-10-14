خلص على صحبه ودفنه في الجبل.. كواليس اختطاف شاب وتعذيبه حتى الموت بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، 3 أشخاص، بتهمة اختطاف وقتل أحد الأشخاص لوجود خلافات مالية بينهم في أسوان.

تبلغ لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بغياب نجله عن مسكنهما عقب خروجه رفقة صديقه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز، وتلقيه عدة اتصالات هاتفية من نجله وصديقه مفادها أن نجله مدين بمبلغ مالي لصديقه لوجود معاملات مالية بينهما، وطلبا منه سداد المبلغ المالي المشار إليه.

وعقب ذلك تبين له غلق هاتف نجله واتهم صديقه باختطافه واحتجازه.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، التي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة، صديقه المشار إليه "له معلومات جنائية "، 3 آخرين" لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.

واستدرجوا المجني عليه من محل البلاغ باستخدام سيارة ملاكي "مُحددة " للخلافات المالية المشار إليها، وتوجهوا به إلى إحدى المزارع "خاصة بأحد المتهمين" والكائنة بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا، وتعدوا عليه بالضرب وإحداث إصابته مما أدى إلى وفاته، وقاموا بإخفاء الجثة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافهم وأمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم (السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما أرشدوا عن مكان جثة المجني عليه بمكان إخفائها فجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.