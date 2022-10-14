ضبط شخصين استغلا الأطفال في التسول ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على شخصين أحدهما مسجل خطر، بتهمة استغلال الأطفال في التسول ببولاق الدكرور.

أكدت معلومات وتحريات مباحث رعاية الأحداث استغلال شخصين الأطفال الأحداث والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتنمر عليهم مُتخذين منطقة بولاق الدكرور مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبصحبتهما طفلين أقرا بما جاء بالتحريات.

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهما، وتم إيداع الطفلين دار رعاية.