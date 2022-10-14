الداخلية تداهم البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بالمنزلة والسحر والجمال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتي "الشرقية والإسماعيلية").

وأسفرت الحملات الأمنية المُكثفة خلال أسبوع عن ضبط 111 متهم، وبحوزتهم 27 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 50 قطعة سلاح أبيض.

كما تم ضبط 58 قضية اتجار بالمواد المخدرة، تنفيذ 6340 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 591 قضية متنوعة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.