شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية غير العادية لاتحاد المهن الطبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فتح باب التسجيل لأعضاء الاتحاد بنقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، منذ قليل، للمشاركة فى الجمعية العمومية غير العادية، المقرر انعقادها الواحدة من ظهر اليوم، الجمعة 14 أكتوبر 2022.

وأوضح حمزة، أن النصاب القانونى لانعقاد الجمعية العمومية هو 300 طبيب من النقابات الطبية الأربعة، مشيرا إلى أنه فى حال عدم اكتمال النصاب فى الواحدة ظهرا، فأنه لا يتم تأجيل الانعقاد فى أى وقت أخر خلال اليوم نفسه، أو تكرار الدعوة للانعقاد فى يوم أخر، كما يتم مع الجمعية العمومية العادية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية: تقرير الأمين العام، تقرير أمين الصندوق عرض ميزانية عام 2019، الموازنة التقديرية لعام 2022، عرض أنشطة الاتحاد التى قام بها المجلس من 2020 إلى 2022، بالإضافة إلى مقترح زيادة معاش أعضاء اتحاد المهن الطبية، وأخر مستجدات قضية شركة الاتحاد للثروة الحيوانية، عدم تمويل الاتحاد للمشروعات الترفيهية من صندوق المعاشات، تشكيل مجلس أمناء استثمار لتحديد مجالات الاستثمار الآمنة، بالإضافة إلى وضع خطة استثمارية سنوية للاتحاد بقيم مالية تعرض على الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

كما يضم جدول أعمال الجمعية العمومية، أيضا: التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء مجلس الاتحاد الممثلين بالشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات مباشرة، عدم جواز تقاضى أحد أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء مجالس النقابات الأربعة، أو من يرشحه الاتحاد، أجر عند توليهم أى مناصب بالشركات المساهم فيها الاتحاد، فضلا عن إلزام النقابات الأربعة بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والقروض والمديونيات لصالح الاتحاد، بما لا يقل عن 10% من فوائض ميزانياتها السنوية ولا يزيد عن 25% لحين اكتمال السداد.



الجمعية العمومية



فتح باب التسجيل