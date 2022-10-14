جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب هواتف المحمولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبي علي رحلة طائرة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه مأمور الجمرك في أحد الركاب القادمين من الإمارات.

وقام مدير الحركة بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 13 هاتف محمول ماركة آيفون مخبأه بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​