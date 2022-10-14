حلمي الجمل قارئًا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري على الهواء مباشرة، اليوم، شعائر صلاة الجمعة المقبلة من مسجد التوحيد بكفر ميت فارس بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين، إمام مسجد النصر الكبير بالمنصورة، بإلقاء خطبة الجمعة المقبلة بعنوان: "فضائل الصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)"، ويتلو القرآن الشيخ حلمي الجمل.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية.

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت أن موضوعات خطب الجمعة لشهر ربيع الآخر هي على النحو التالي:

الجمعة الأولى : 28/ 10/ 2022 - أخلاقيات البيع والشراء.

الجمعة الثانية : 4 / 11 / 2022 - الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية.

الجمعة الثالثة : 11 / 11 / 2022 - التعايش السلمي: منطلقاته وآثاره.

الجمعة الرابعة : 18/11/2022 - الكسب الحلال.