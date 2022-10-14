تشمل جميع المصريين.. تفاصيل جديدة عن تأشيرة عمرة بـ4400 جنيه من "نسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف حسين محمد حجازي، رئيس مجموعة شركات حجازي للعمرة والفنادق السعودية، وإحدى الشركات المعتمدة عبر منصة "نسك" للحج والعمرة، العروض الخاصة والباقات والبرامج الاقتصادية المتنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة، عبر منصة نسك السعودية.

جاء ذلك عقب فتح المملكة العربية السعودية، باب التقديم للحصول على تأشيرة العمرة بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر وغيرها من دول العالم.

وقال حجازي لمصراوي، إن الباقة اقتصادية وتشمل (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في فنادق 4 نجوم لمدة 5 ليال بمكة المكرمة فقط- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار، بسعر 4400 جنيه مصري، غير شامل الضريبة، التي تمثل حوالي 15%.

وتابع: "عند إضافة قيمة الضريبة المذكورة أعلاه فإن القيمة الإجمالية للعرض المقدم تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، ويحق لأي مواطن مصري الاستفادة من البرنامج ولا يشترط أن يكون من دول التعاون والخليج أو يحمل تأشيرة شنجن أو من دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن الباقة المقدمة على منصة نسك، تشمل السكن في فندق نسمات الخير محبس الجن والذي يبعد عن الحرم 1500 متر مواصلات من وإلى الحرم 24 ساعة، منوها بأن العرض المقدم لا يشمل تذاكر الطيران أو الوجبات.

وأشار رئيس مجموعة شركات حجازي للعمرة والفنادق السعودية، إلى أنه سيتم طرح المزيد من الباقات والعروض الأخرى للمصريين خلال الأيام المقبلة، شاملة مكة والمدينة، وتذاكر الطيران بأسعار مخفضة.

وأشار حجازي، إلى وجود تنسيق مع الوكلاء المصريين، حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في مصر، ومخصص لكل شركة سياحة 40 تأشيرة ولكن برنامج نسك مفتوح العدد.

وحول مخالفة المعتمر العودة بعد انتهاء مدة العمرة، أكد حجازي، أن هناك غرامة مالية تقدر بـ 25 ألف ريال، والبعد عن المملكة لمدة 10 سنوات، وذلك بعد ضبطه من الجهات السعودية المختصة.

وكان الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، أعلن ترحيب المملكة باستقبال طلبات الراغبين في أداء مناسك العمرة من مصر.

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