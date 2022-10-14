زواج منى عراقي.. قصة شائعات تلاحق الإعلامية والطبيب الشهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بشأن ما أثير عن زواج الإعلامية منى عراقي بأيمن رشوان مقدم برنامج "الدكتور" على قناة "القاهرة والناس".

وبينما روَّج البعض لخبر زواجهما، خرج "رشوان" لينفي الأمر، بقوله: "أنا فوجئت بخبر عجيب جدًا وملوش أي علاقة بالحقيقة وبالواقع، خبر كاذب بكل معنى الكلمة، وهو إن أنا اتجوزت من الأخت والصديقة منى عراقي، وهي أختي بمعنى الكلمة والخبر كاذب"، وفق ما تضمنه مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

وكانت الإعلامية منى عراقي أكدت خبر زواجها عبر مقطع فيديو نشرته، دون ذكر اسم زوجها، نافية أنه الدكتور أيمن رشوان، حيث ذكرت: "مساء الخير، قولولي مبروك، مكنتش أعرف أن القصة ممكن تنتشر هذا الانتشار، أنا في نص ساعة، لقيت الدنيا كلها بتكلمني من بره مصر وجوه، آه تجوزت اسم يشرف أي حد، بس ميت ألف سبب محبناش نعلن مين، واتكدرنا جدا لما لقينا الخبر تسرب بالمنظر ده.. أيمن أنا أعرفه من زمان جدًا، بينا كيميا، لما بنتقابل مش بنبطل نضحك ونرقص.. بس زوجي لا مش أيمن".

وأوضحت عن سبب تفسير ربط البعض اسم زوجها الحقيقي التي رفضت الإفصاح عنه والدكتور أيمن رشوان بقولها: "ليه أيمن؟، لأن فرح سالي عبد السلام، أنا وأيمن مسبناش بعض، وفضلنا نرقص، مبطلتش رقص أصلا، الموضوع وسع أن ناس قالولي هو أنت حامل، قولت لهم آه متجوزة وحامل، أنا مكنتش عارفه الخبر أصلا، يعني لما كلموني وقالولي على الخبر، مبروك انت تجوزتي، قولت لهم آه تجوزت وحامل، بيكلموني ويقولي ها أخبار الحمل إيه؟، هو أنا أجيب عيال تاني".

ولم تتوقف تصريحات "عراقي" عند هذا الحد، بل أكدت معاناتها من مشكلات كبيرة بعد إعلانها زواجها خلال الأيام الماضية، دون الكشف عن اسم زوجها، وما تردده بعض صفحات التواصل الاجتماعي، فتتضمن بث مباشر عبر صفحتها قولها "إيه القرف اللي أنا فيه ده؟ كل ده ليه؟ إيه المهم والفظيع في قصة زواجي وارتباطي، ايه كم الاستفزاز ده؟!

وأضافت: "يعني إيه بقالي يومين مش بنام؟ عشان بس قررت أعلن عن حياتي الشخصية، أنا مش عايزة أتجوز في السر تاني، ولادي كبروا، أخبي ايه؟ دلوقتي مفيش داعي قولي لينا، السؤال بقى اللي دمر نفسيتي بقالي يومين، مين؟ عشان حياتي وحياته متبوظش، أنا هعلن في الوقت المناسب".

وتابعت: "روحت فرح سالي عبدالسلام وقعدت أهيص وقعدت مع أيمن رشوان وميلاد أبي رعد عشان أقرب ناس ليا، هوب لقيت خبر إني اتجوزت أيمن، اتفاجئت زيي زيه، مكنتش متخيلة إن الموضوع بهذه الأهمية، عملت لايف قلت مش أيمن، أنا لا عارفة أنام ولا عارفة أعيش".

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