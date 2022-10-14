شكرا لقرائتكم خبر عن فيها حبس.. كيف يواجه القانون جريمة اختراق المواقع الإلكترونية التابعة للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المواطنين عن عقوبة اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بالدولة، ويوضح ”الخليج 365” العقوبة التى تواجه مرتكبى تلك الأفعال.

يقول المحامى خالد علي إن القانون رقم 175 لسنة 2018 جرّم تلك الأفعال وما يتبعها تحت ما يسمى إعلاميًا "جرائم الإنترنت".

وأضاف المحامى بالنقض أن اختراق المواقع الإلكترونية الخاصة بأجهزة الدولة تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة من 50 ألفا إلى 200 ألف جنيه.