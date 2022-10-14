شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 17 مسجدا فى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 17 مسجدًا في عدد من المحافظات، من بينها 16 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه (253) مسجدًا، منها (205) مساجد جديدة أو إحلال وتجديد، و48 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسيوط

1. أولاد علام – أولاد سراج – الفتح

2. آل بعزق – الشناينة- صدفا

3. الخلايفة- مدينة ابنوب

4. أولاد على صبره – القصير - القوصية

5. المعز – مدينة مبارك - أسيوط

6. الشيخ على – العوامر - ابنوب

7. الشهيد حمادة – مير – القوصية

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. حسن أبو إسماعيل – تل الحطب – التل الكبير

9. الشهداء – الهوانية – القصاصين

مديرية أوقاف أسوان

10. الحسن – الرديسية – مركز إدفو

مديرية أوقاف كفر الشيخ

11. المستشار مدحت سراج الدين – الجرد – بيلا – كفر الشيخ

12. الرحمة – عبد الرحمن الفاضى – سيدى سالم غرب

مديرية أوقاف الدقهلية

13. التوحيد – ميت فارس – بنى عبيد

14. الإيمان – أبو داوود السباخ – تمى الأمديد

15. النو ر – الخمسة – تمى الأمديد

مديرية أوقاف الإسكندرية

16. غيث – طيبة 2 – النهضة – العامرية أول

ثانيًا: مسجد الصيانة:

مديرية أوقاف شمال سيناء

1. سلامة أبو عبدون – الشيخ زويد