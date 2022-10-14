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شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية.
وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية، بينما رفض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية.