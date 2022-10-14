أخبار مصر

96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية.

 

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية، بينما رفض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية.

 

 


 

 

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا