96% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية

وأيد 96% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية، بينما رفض 4% من القراء مطالب تغليظ عقوبة مضايقة السياح وابتزازهم بالمناطق السياحية.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012