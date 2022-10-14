حدث ليلاً| جولة ليلية لرئيس الوزراء بشرم الشيخ.. وبيان تحذيري من الأرصاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

الجيزة: تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل "الحصري"

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل لمحطة (الحصري) بميدان ماجدة بالمحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

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الأمطار تبدأ غدا.. بيان تحذيري من الأرصاد بشأن طقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس لمدة 5 أيام قادمة من غد الجمعة حتى الثلاثاء المقبل.

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إنقاذ أم وطفليها حاصرتهم النيران داخل شقة في بورسعيد

أنقذ رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، أم وطفليها بعدما حاصرتهم النيران داخل شقة بمساكن عمر بن الخطاب نطاق حي الزهور.

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في 6 نقاط.. التفاصيل الكاملة لـ"إعفاء سيارات المصريين بالخارج" من الجمارك

يبحث البعض خلال الساعات الماضية عن مشروع قانون أقرَّه مجلس الوزراء بشأن إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الضرائب والجمارك والرسوم.

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رسالة من السياحة للحاصلين على تأشيرة العمرة من "نسك"

أعلن أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن المواطنين الحاصلين على تأشيرة العمرة من منصة "نسك" السعودية لن يمنعوا في المطار من السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

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مائل للبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف طقس الجمعة

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غداً الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

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رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي (صور)

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، عدداً من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها: المهابط والممرات، وصالات الوصول والمغادرة، ومداخل ومخارج المطار، وأعمال تنسيق الموقع.

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صور.. جولة ليلية لرئيس الوزراء داخل خليج نعمة في شرم الشيخ

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة ليلية بمدينة شرم الشيخ لمتابعة أعمال تطوير سقالة خليج نعمة، وذلك على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ لمتابعة العمل بالمشروعات الجارية استعدادًا لمؤتمر المناخ.

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إعادة النظر في طلبات تكويد الصحف.. قرارات مهمة لمجلس نقابة الصحفيين

أصدر سكرتير عام نقابة الصحفيين، أيمن عبدالمجيد، بيانًا بشأن اجتماعه الأخير الذي عقده يوم الأربعاء الماضي، برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، لمناقشة قضايا المهنة وشؤون الأعضاء، وما له صلة بالشأن النقابي.

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كوريا الشمالية: احدث إطلاق لصاروخ بالستي "إجراء مضاد" لاستفزاز سول

زعمت كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن الإطلاق الأخير الذي أجرته لصاروخ باليستي قصير المدى كان إجراء مضادا لـ"العمل الاستفزازي" الذي قام به الجيش الكوري الجنوبي في منطقة خط المواجهة، محذرة من ما وصفته بالخطوة "المتهورة".

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