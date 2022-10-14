رسالة من السياحة للحاصلين على تأشيرة العمرة من "نسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة، عضو لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة، أن المواطنين الحاصلين على تأشيرة العمرة من منصة "نسك" السعودية لن يمنعوا في المطار من السفر إلى الأراضي المقدسة لأداء العمرة.

ودعا إبراهيم من خلال "الخليج 365" الحاصلين على التأشيرة عبر منصة نسك، بضرورة استكمال الإجراءات اللازمة على بوابة العمرة المصرية طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2021.

وأوضح أن الإجراءات اللازمة لاستكمال السفر تتمثل في إخطار شركة سياحية معتمدة على بوابة العمرة، والتسجيل من خلالها لاستكمال البرنامج الخاص بالعمرة.

جاء ذلك عقب حالة الجدل بسبب سعر تأشيرة العمرة التي أعلن عنها وزير الحج والعمرة السعودي خلال زيارته الأخيرة لمصر بقيمة 4400 جنيه مصري.

وعلى المستوى السعودي، قدمت منصة نسك السعودية، عروضا خاصة وباقات وبرامج اقتصادية متنوعة، للمصريين الراغبين في حجز العمرة.

جاء ذلك عقب فتح المملكة العربية السعودية، باب التقديم للحصول على تأشيرة العمرة بدون قيود أو شروط صحية بالنسبة للمعتمرين القادمين من مصر وغيرها من دول العالم.

وتقدم المنصة برامج اقتصادية للسوق المصري بأسعار تبدأ من 840 ريال سعودي، بما يعادل (4400 جنيه مصري تقريبا).

وجاءت تفاصيل الباقة على النحو التالي:

- باقة اقتصادية شاملة التأشيرة والتأمين الشامل والسكن 5 ليال بمكة المكرمة، والعرض لفترة محدودة فقط.

- محتويات الباقة (التأشيرة - التأمين الشامل - السكن بغرفة رباعية في مكة المكرمة لمدة 5 ليال- المواصلات من الفندق وإلى الحرم - المواصلات من وإلى المطار.

- السعر للشخص يبدأ من 840 ريال سعودي/ 4400 جنيه مصري (غير شامل الضريبة).

- المستثنى من الباقة (تذاكر الذهاب والعودة – الوجبات).

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