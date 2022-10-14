شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تحدد آليات عمل المضارب المشاركة فى توريد الأرز الشعير.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية علي المضارب التي ستشارك في منظومة توريد الأرز الشعير بأن تقوم بالإعلان عن ذلك من خلال لافتة مُعلقة علي المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالأسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وسيتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل 3 أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام 50% من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم 2022 لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحاً به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الارز.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أعلن عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب او المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.