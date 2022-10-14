شكرا لقرائتكم خبر عن لو راكب المترو.. اعرف المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم المترو عدد كبير من المحطات ومن بينها محطات يمكن التبديل منها من خط لخط اخر وتسمى محطات تبادلية، نتعرف عليها فى النقاط التالية

1- محطة الشهداء وهى تقع بميدان رمسيس وتتبادل الحركة بين الخطين الأول والثانى

2- محطة السادات وهى تقع بميدان التحرير ويتبادل الركاب الحركة بين الخطين الأول والثانى

3- محطة العتبة وهى محطة تبادلية بين الخط الثالث والثانى

4- محطة ناصر وهى تبادلية بين الخط الأول والثالث