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لو راكب المترو.. اعرف المحطات التبادلية بالخطوط الثلاثة

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القاهرة - سامية سيد - يضم المترو عدد كبير من المحطات ومن بينها محطات يمكن التبديل منها من خط لخط اخر وتسمى محطات تبادلية، نتعرف عليها فى النقاط التالية 

 

 

1- محطة الشهداء وهى تقع بميدان رمسيس وتتبادل الحركة بين الخطين الأول والثانى

 

2- محطة السادات وهى تقع بميدان التحرير ويتبادل الركاب الحركة بين الخطين الأول والثانى

 

3- محطة العتبة وهى محطة تبادلية بين الخط الثالث والثانى

 

4- محطة ناصر وهى تبادلية بين الخط الأول والثالث

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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