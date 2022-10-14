شكرا لقرائتكم خبر عن باقى 12 يوما.. ترقبوا الكسوف الجزئى للشمس 25 أكتوبر ويرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 12 يوما باتت تفصلنا عن واحدة من أهم الظواهر الفلكية التى يترقبها هواة الفلك، وهى ظاهرة كسوف الشمس، حيث ستكون الكرة الأرضية على موعد مع كسوف جزئى للشمس يوم 25 أكتوبر الجارى .

لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا، والكسوف الجزئى للشمس يحدث عندما يغطى القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس، وكما سنراه فى مصر سوف يحجب الجزء السفلى من قرص القمر الجزء العلوى من قرص الشمس فى وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا.

وسيترائى هذا الكسوف للعديد من سكان المناطق الروسية، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق أفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند، وننوه دائما بأنه لا يمكن رصد أى كسوف للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين.