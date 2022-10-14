شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آداب القاهرة: تحويل المقررات الدراسية لإلكترونية من خلال منصة تفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة عبير عبد السلام عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية منذ انطلاق الدراسة أول أكتوبر الجارى، مشيرة إلى أنه جارى الانتهاء من قبول الطلاب فى برامج الساعات المعتمدة بالكلية.

واوضحت الدكتورة عبير عبد السلام فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنه فيما يخص المقررات الدراسية وفقا لتوجيهات إدارة الجامعى برئاسة الدكتور محمد الخشت، وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، سيتم التحول فى المقررات الدراسية إلكترونيا.

وأشارت عميد كلية الآداب، إلى أن المقررات الدراسية ستكون من خلال منصة تفاعلية لضمان تحقيق الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤلف وعضو هيئة التدريس، بالإضافة إلى ضمان عدم قرصنة المنصة الإلكترونية.