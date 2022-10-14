شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تتيح التقدم على 3197 وظيفة بالمسابقة التكميلية لمعلمى رياض أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، اليوم، التقديم في المسابقة التكميلية لمسابقة التعاقد على عدد 3197 وظيفة معلم مساعد (رياض أطفال) في 14 محافظة.

وقالت وزارة التربية والتعليم: "التقديم متاح حتى الخميس 10 نوفمبر المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية وتشمل هذه المحافظات كل من القاهرة، قنا، الشرقية، الأقصر، الجيزة، سوهاج، أسوان، القليوبية، مطروح، جنوب سيناء، أسيوط، السويس، البحر الأحمر، وبورسعيد".

وأكدت الوزارة ضرورة الاهتمام بعملية التقديم وعدم الاعتماد على الغير في هذا الأمر، والتأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا للإعلان وشروطه، على أن يتم متابعة صفحة التسجيل الخاصة بكل متقدم على بوابة الوظائف الحكومية فقط لمعرفة الخطوات التالية.

جدير بالذكر أن شروط التقدم للمسابقة تتضمن أن يكون المتقدم متمتعًا بالجنسية المصرية، ومحمود السيرة، وحسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل، كما يشترط ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا من تاريخ نشر الإعلان الأساسي في ٢٧ يونيو 2022، وأن يكون المتقدم خريج كلية تربية رياض أطفال، أو كلية تربية طفولة مبكرة، أو قسمى رياض الأطفال / طفولة مبكرة بكليات التربية أو التربية النوعية، أو حاصل على دبلوم مهنى من أحدى كليات تربية رياض أطفال أو كليات تربية طفولة مبكرة بعد الدرجة الجامعية الأولى، مع مراعاة ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن (جيد)، وينبغى أن يجتاز الامتحانات المقررة والتدريب المقرر لشغل الوظيفة، والكشف الطبي، وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات، كما يلزم التقديم فقط فى المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، ولن تقبل الطلبات فى حالة التقديم فى محافظة أخرى.