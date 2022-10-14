شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى مقرر لجنة شؤون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوي بالقاهرة اليوم، الخميس، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، ومقرر لجنة شؤون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس.

وناقش خلال اللقاء مع قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة باللجنة.

وكان قداسة البابا أعلن عن لقاء مرتقب للآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعقد بشكل دوري كل عامين.