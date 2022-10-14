أمن الجيزة يكشف ملابسات وفاة شاب في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء عبد العزيز سليم ملابسات وفاة شاب بمنطقة المنيرة الغربية، شمال المحافظة.

جهود البحث والفحص المبدئي بينت أن وفاة العامل العشريني طبيعية، ولا توجد شبهة جنائية؛ إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

تلقى اللواء إيهاب خلاف مدير قطاع الشمال إشارة من أحد المستشفيات بوصول شاب في حالة إعياء ووفاته في أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ تحت إشراف العقيد محمد ربيع مفتش فرقة إمبابة والمنيرة، واستمعوا إلى أسرته الذين لم يشتبهوا في وفاتته او يتهموا أحدا.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.