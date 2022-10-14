الجيزة: تحويلات مرورية لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل "الحصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل لمحطة (الحصري) بميدان ماجدة بالمحور المركزي الموازي بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة ضمن مشروع المونوريل خط 6 أكتوبر (بداية من محطة وادي النيل بالمهندسين حتى المدينة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر).

ويستلزم العمل الغلق الكلي لـ(ميدان ماجدة أمام حركة المرور تحديداً المتجه من ميدان ماجدة إلى ميدان سيتي سكيب، والاتجاه القادم من ميدان سيتي سكيب إلى ميدان ماجدة).

وتستمر الأعمال لمدة 12 شهرًا ابتداءً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 14/10/2022 حتى يوم الأحد الموافق 15/10/2023 لتنفيذ الأعمال الإنشائية المشار إليها وإجراء بعض التحويلات المرورية.

وتشمل التحويلات المرورية المركبات القادمة من نادي 6 أكتوبر وامتداد محور 26 يوليو وترغب بالسير تجاه ميدان سيتي سكيب تسلك المسار الآتي: الدخول يميناً بشارع التحرير "قبل موقع الغلق مباشرةً"، ثم استكمال السير بشارع التحرير وصولاً حتى ميدان (17)، ثم الدوران تجاه اليسار بميدان (17) باتجاه شارع (17) وصولاً حتى المحور المركزي الموازي بعد تجاوز منطقة الأعمال ثم الدخول يميناً تجاه ميدان سيتي سكيب.

وبالنسبة للمركبات القادمة من ميدان سيتي سكيب وترغب بالسير تجاه ميدان الحصري تسلك المسار الآتي: الدخول يميناً بشارع كمبوند السرايا "قبل موقع الغلق بمسافة "150 مترا"، ثم الدخول يساراً تجاه شارع خلف مكتبة جامعة 6 أكتوبر، ثم استكمال السير بشارع خلف مكتبة الجامعة وصولاً لميدان الحصري.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.