إبراهيم عيسى: من ينكر السنة مجنون (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن التيارات المتطرفة تحاول مصادرة عقل الإنسان وتدعي أن ذلك من الإسلام، مضيفا أن من ينكر السنة النبوية "مجنون".

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، في حديثه لبرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس": "لا يمكن إنكار السنة، لإن ذلك الإنكار يعني إنكار النبي محمد، وعلينا التركيز فيما ينقل من سنة والأحاديث التي تتعارض مع العقل ننكرها، وهذا ليس إنكارا للسنة بشكل عام ولكن ننكر الضعيف منها".

وأوضح: "لا يمكن لأي شخص عاقل أن ينكر السنة، لأن إنكار السنة هو إنكار لوجود النبي محمد أصلا، والأحاديث الموضوعة والضعيفة وأحاديث الأحاد التي لا تتفق مع العقل هو إنكار للضعيف والمناقض للقرآن فيها والمزور منها"، كما تابع: "بعض الكتب تنقل أحداثا غير حقيقية عن النبي وتحاول إظهار الرسول على أنه كان قاتلا، وحاشا لله أن يكون كذلك فهو نبي الرحمة كما ذُكر من صفات في القرآن".

وأكد "عيسى" أن الإمام محمد عبده واجه حربا شرسة بسبب أرائه الدينية، مشيرًا إلى أن الإمام حاربته مؤسسات الأزهر، وشككت في ضميره ودينه وإسلامه بشكل رهيب، رغم أنه كان مفتي للديار المصرية.