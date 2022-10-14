رئيس الوزراء يتفقد مشروعات التطوير بمطار شرم الشيخ الدولي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم الخميس، عدداً من مشروعات التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي، للوقوف على سير العمل بها، ومن بينها: المهابط والممرات، وصالات الوصول والمغادرة، ومداخل ومخارج المطار، وأعمال تنسيق الموقع.

وأكد مدبولي أن مطار شرم الشيخ يعدُ البوابة الأولى لدخول هذه المدينة الساحرة، لذا تحرص الدولة على النهوض الدائم بمرافق هذا الصرح وخدماته، لتوفير تجربة مريحة وممتعة للزوار والسائحين، تترك في نفوسهم أثراً ايجابياً، ودعا في هذا الصدد إلى أهمية الاستقبال الجيد للزوار من أجل ترك انطباع جيد لديهم.

وأشاد رئيس الوزراء بما يشهده المطار من التوسع في استخدام تطبيقات التحول الرقمي، بما يساهم في تيسير الإجراءات، لافتاً إلى أهمية استمرار أعمال الصيانة الدائمة والنظافة للحفاظ على ما تحقق، مؤكداً أن أعمال التطوير التي يشهدها مطار شرم الشيخ الدولي في هذا التوقيت، ستسهم فى تقديم خدمة متميزة للمشاركين فى مؤتمر تغير المناخ COP27، وتزيد أيضاً من قدرة هذا المرفق وإمكاناته مستقبلياً.

وخلال تفقد المطار، أكد الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدني، أن مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، يعدُ من المشروعات التنموية المُستدامة التي يتم تنفيذها بمدينة شرم الشيخ الخضراء، استعداداً لاستضافة المدينة للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ.

من جانبه أوضح المهندس صبحي ربيع، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات، أن عملية تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، تشمل مُدرج الطائرات R04، والممرات المساعدة والفرعية، وذلك تحت اشراف وزارة النقل من خلال الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات التابعة لوزارة النقل، والتي قامت بتطوير مدرج الطائرات L04 خلال العام 2021، باستخدام الصيانة الوقائية الحديثة، وذلك ليظهر المطار في أبهى صورة لاستقبال زعماء ووفود الدول المشاركة بالمؤتمر والوفود السياحية التي تتوافد على المدينة على مدار العام.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات: تقوم الشركة بتطوير مدرج الطائرات باستخدام أحدث تكنولوجيا صيانة الرصف الخضراء التي تساعد على تقليل انبعاثات الكربون وترشيد استهلاك الطاقة والوقود، واعادة استخدام المواد للحفاظ على الموارد البيئية؛ حيث تقوم الشركة باستخدام تقنية اعادة التدوير بكامل العمق FDR وإعادة تدوير الرصف على البارد CIR بالممر الرئيسي والذي يبلغ طوله 3081 م وعرضه 45 م، كما تقوم الشركة باستخدام تقنيات الصيانة الوقائية مثل ملء الشروخ والمعالجة السطحية بالممر المساعد بطول 3081 م وعرض 25 م والممرات الفرعية وعددها 12 ممرا بإجمالي أطوال 3050 م ، كما تقوم الشركة بتطوير الموقع العام بمبنى الركاب أمام صالة1 وذلك بكشط الاسفلت القائم واعادة الرصف بمسطح 41600 وتنفيذ البردورات والانترلوك حول الجزر، موضحًا بلوغ نسبة التنفيذ للمشروع حتى تاريخه 97%، ومن المقرر أن تقوم الشركة بالانتهاء من أعمال التطوير بمنتصف الشهر الجاري.

من جانبه، أشار اللواء طيار نبيل الملاح، مدير مطار شرم الشيخ الدولي، إلى أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة المطار بنسبة 100%، والذي يستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 10 ملايين راكب سنوياً، بالإضافة إلى اتمام أعمال صيانة الموقع العام لمبنى الركاب، وتطوير مُدرج الطائرات، والممرات الفرعية، والممر المساعد للمطار، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمطار، بالإضافة إلى تفعيل الهوية البصرية لشرم الشيخ بالمطار والمنطقة المحيطة به.

وبالتركيز على مشروع تطوير مبني صالة الركاب 2 بمطار شرم الشيخ، أوضح مدير المطار أنه تم الإنتهاء بالكامل من تطوير صالات السفر والوصول، ودخولها الخدمة، حيث استهدفت أعمال التطوير والتوسعة رفع الطاقة الاستيعابية للصالة من 2.5 مليون راكب إلى 5 ملايين راكب سنوياً.