مدير كلية الطب بالقوات المسلحة: شهادات خريجينا معتمدة من كبرى كليات الطب البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال اللواء طبيب خالد شكري مدير كليه طب القوات المسلحة، والحاصل على الدكتوراه في أمراض القلب عام 1998، والرئيس السابق للجمعية المصرية لأمراض القلب، إننا نشهد اليوم تخريج الدفعة الرابعة من طلاب كليه الطب في القوات المسلحة، مضيفا أن الكلية تستقبل هذا العام الدفعة رقم 10 من الطلاب الجدد، كما تشهد الكلية أول دفعة تحصل على الماجستير داخل الكليه في يناير 2023.

وأضاف شكري: "الكلية نجحت في عقد بروتوكول مع كليه الطب جامعة ولاية ميتشجين، وهو ما يجعل خريج كليه طب القوات المسلحه يحصل على ختم مشترك من الكلية، علاوة على كلية الطب في جامعة ولاية متشجن الأمريكية".

وعن تفاصيل الشراكة بين كلية الطب بالقوات المسلحة ونظيرتها بجامعة ولاية ميتشجن الأمريكية يقول: "الأساتذة الأجانب موجودون معنا منذ خمس سنوات يساعدوننا في عمل أنظمة الدراسة ووضع الاسئلة والامتحانات، كما ساعدونا في طريقة وضع تقييم عادل وحقيقي للطلاب".

وتابع: "ليس في ما يخص الطلاب فحسب وإنما فيما يخص أعضاء هيئة التدريس أيضا، حيث يدربون الأساتذة ويعقدون لهم دورات لتطوير أساليب التدريس خاصة بعد تغيير نظام الكلية من 5+1 إلى 4+2، في إشارة إلى سنوات الدراسة ويعقبها سنوات الامتياز، علاوة على اعتمادنا على أسلوب التدريس التكاملي بمعنى أن يدرس الطالب التخصص الواحد من أكثر من تخصص، فمثلا عند دراسة القلب فيدخل في الأمر أستاذ علم الوظائف بالإضافة إلى أستاذ علم القلب وهو ما يطلق عليه مؤخرا أسلوب الدراسة التكاملية".

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