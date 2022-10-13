شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى: جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بخالص التهنئة بالذكرى العظيمة ذكرى انتصارات أكتوبر بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وتخريج دفعة جديدة للكلية العسكرية، مضيفا أن الرئيس السيسى توجه اليوم للاحتفال في الكلية العسكرية بالخريجين من الكليات المدنية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر عبر برنامج يحدث فى مصر: "احتفال لكل أسرة، وكان اليوم مميز جدا داخل الكلية الحربية مصنع الرجال، ومن حسن الطالع أن تأتي احتفالات أكتوبر تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي".

وتابع: الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية هو احتفال لكل أسرة مصرية، وتأهيل الطلاب علميا وعمليا لثقل مهارتهم فى مجالات التعليم والبحث العلمى يسعدنا، إخراج طالب مقاتل"، مشيرا إلى أن حرب أكتوبر تأكيد على أن الثروة الحقيقية لدينا هى الفرد.

وأوضح: "جيل أكتوبر العظيم أعاد صياغة تاريخ العسكرية المصرية، وانتصارات أكتوبر قد لن تكون بالشكل الذى نحتفل به الآن لولا مساندة الشعب المصرى، وحرب أكتوبر وما شهدته من معارك كان بمثابة معجزة حقيقية"، مشددا على أن المنتصر فى حرب أكتوبر هو من استرد أرضه، وحرب أكتوبر لا تحتاج إلى توضيح.

وأكد: "القوات المسلحة اتخذت استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب تقوم على 3 ركائز أساسية، فالقوات المسلحة تتعاون مع كافة مؤسسات الدولة فى التنمية الشاملة، والتحديات إبان حرب أكتوبر كانت تتمثل فى استعادة أرض سيناء وكان التعامل مع هذه التحديات بالقوة".

وأردف: "حدثت متغيرات إقليمية ودولية غير معهودة على المنطقة فى الفترة منذ 2011 وما بعدها فرضت تحديات جديدة".