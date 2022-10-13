شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يجرى جولة ليلية على عدد من المشروعات بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة ليلية على عددٍ من المشروعات بشرم الشيخ.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع خلال زيارته اليوم لمدينة شرم الشيخ، موقف تقدم الأعمال بالمنطقة الخضراء، التي يتم إقامتها بحديقة السلام، وكذا المنطقة الزرقاء التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، وذلك استعداداً لاستضافة العديد من الفعاليات خلال قمة المناخ (Cop27).